Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, Süper Lig’e Dönüş Yapıyor

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönüş yaparak önemli bir başarı hikayesi yazıyor. 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında, yarın saat 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda Samsunspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük olacak. Kocaelispor, Süper Lig’e dönüş yaptığı bu sezonda güçlü rakibini 54. kez ağırlıyor.

Tarihî Karşılaşmalar Devam Ediyor

İki Anadolu takımı geçmişte unutulmaz maçlara imza atmış durumda. Kocaelispor ile Samsunspor en son 2022 yılında 1. Lig’de karşılaştı. Son Süper Lig karşılaşmalarını ise 15 Şubat 2003’te Samsun’da gerçekleştirildi. Bu karşılaşmada, Ertuğrul Sağlam’ın attığı golle ev sahibi takım 1-0 galip geldi. Süper Lig tarihinde toplam 28 kez bir araya gelen bu iki ekip, 22 yıl sonra tekrar Süper Lig’de birbirleriyle mücadele edecek.

Geçmişteki İstatistikler

Kocaelispor ile Samsunspor ilk kez 1966-67 sezonunda 2. Lig’de karşı karşıya gelmişti. İki takım, Süper Lig’deki ilk maçlarını ise 1982-83 sezonunda, 28 Kasım 1982’de oynamıştı. Bu süreçte Süper Lig’de yapılan maçlarda Kocaelispor 6, Samsunspor ise 15 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma ise berabere tamamlandı. 1. Lig’de 8 kez karşılaşan iki ekipten Kocaelispor 2 galibiyet, Samsunspor 5 galibiyet alarak öne geçti. 2 maçta ise galip bulunamadı. Türkiye Kupası’nda da 9 kez karşılaşan bu takımlardan Kocaelispor 3, Samsunspor 4 galibiyet elde etti. Genel itibarıyla iki takım, tarihlerinde toplamda 53 karşılaşma oynadı ve 13’ünü Kocaelispor, 27’sini Samsunspor kazanırken, 13 karşılaşma berabere tamamlandı.