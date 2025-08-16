Kocaelispor Samsunspor Maçı Canlı İzleme

Haberler

Kocaelispor ile Samsunspor arasında gerçekleşecek olan maçı canlı izlemek isteyenler için heyecan başlıyor. “Kocaelispor Samsunspor maçı canlı izle” araması yapan futbolseverler, gerekli bilgilere ulaşarak bu önemli karşılaşmayı ekran başında takip edebilir.

Kocaelispor Samsunspor maçını canlı olarak izlemek için Bein Sports 1 kanalını tercih edebilirsiniz. Bu platformdan maçı izlemek isteyenlerin, Bein Sports’un aboneleri olması gerekiyor. Maç, bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz.

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

