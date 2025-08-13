Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazır

Kocaelispor Hazırlıklarını Başlattı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından verilen 1 günlük iznin akabinde, Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan idmanda futbolcular ısınma koşularıyla antrenmana giriş yaptı ve ardından top sürme ile şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, Trabzonspor deplasmanında iyi bir mücadele sergilediklerini fakat istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Ayrıca Wieteska’nın sakatlığının da yaşandığını ifade etti. Samsunspor maçına odaklandıklarını vurgulayan İnan, taraftarlarıyla buluşacakları ilk müsabaka için heyecanlı olduklarını dile getirdi. İnan, Trabzonspor maçındaki oyun anlayışını sürdüreceklerine dikkat çekerek, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta biraz doneler verdik. Uzun yıllar sonra Süper Lig’de yer alırken önemli bir mücadele gösterdik. En önemlisi ise istikrarlı bir şekilde bunu devam ettirmek.” şeklinde konuştu.

Oyuncu Grubuna Güven

Bir miktar zamana ihtiyaç duyduklarını kaydeden İnan, tüm oyuncu grubunun tamamlandığında ve istedikleri transferler gerçekleştiğinde kafasındaki planı net bir şekilde ortaya koyacaklarını belirtti.

Gereksiz Sarı Kart Açıklaması

Selçuk İnan, Trabzonspor maçında aldığı sarı kart ile ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “Her ne kadar dışarıda daha sakin olsam da saha içinde tamamen farklı bir durum. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim an tepki veriyorum. Bazen bu tepkilerimin aşırı yorumlanabiliyor ama bu hakeme bağlı bir durum. Bana göre sarı kart gösterimi çok normaldi; herhangi bir ihlal ya da hakaret yoktu. Sarı kartın gösterilmesi kolaycılık ve hakemlerimizin bu duruma çok çabuk başvurması iyi bir şey değil.”

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, “Kazanmamız lazım, kazanma alışkanlığını oyuncularıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsun maçıyla birlikte buna adım atarız.” diye ekledi.