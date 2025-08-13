Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor Hazırlıklarına Başladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü Samsunspor ile oynamak üzere hazırlıklara başladı. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasına verilen bir günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ile başladı ve ardından top sürme ve şut çalışmalarıyla ilerledi.

İnan: “Taraftarla Buluşmak İçin Heyecanlıyız”

Selçuk İnan, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında iyi bir performans sergilemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını, bunun üzerine Wieteska’nın yaşadığı sakatlığının eklenmesinin kendileri için bir dezavantaj olduğunu ifade etti. Samsunspor maçına odaklandıklarını belirten İnan, taraftar ile buluşacakları ilk müsabaka için büyük bir heyecan taşıdıklarını dile getirdi. Antrenmandaki oyun anlayışlarına devam edeceklerini vurgulayan İnan, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bundan biraz doneler verdik” şeklinde konuştu.

İnan: “Zamana İhtiyacımız Var”

İnan, takımın gösterdiği mücadeleye dikkat çekerek, uzun yıllardan sonra Süper Lig’de bulunmalarına rağmen bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam etmek istediklerini vurguladı. “Bu mücadeleyi her maç üstüne koya koya göstermek. Bunu yapabilecek bir oyuncu grubumuz var” diyen İnan, bazı transferlerin tamamlanmasıyla birlikte istemiş olduğu oyun sistemini net bir şekilde uygulayabileceklerinin altını çizdi.

Sarı Kart Açıklaması

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile ilgili bir soruya ise “Sarı kart gereksizdi çünkü bir şey yapmamıştım” cevabını verdi. Dışarıda daha sakin bir kişilik sergilediğini, ancak sahada bu durumun değiştiğini belirten İnan, oyuncularına haksızlık yapıldığı hissettiğinde tepki vermekten geri durmadığını ifade etti. “Bazen bu tepkilerim aşırı diye de nitelendirilebilir” diyen İnan, karşılaşmanın hakemiyle ilgili duyduğu düşünceleri dile getirirken, sarı kart gösterilmesinin kolaycılık olduğunu belirtti.

Kazanma Alışkanlığını Kazandırmak İstiyorum

Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini ancak bu çabanın yeterli olmadığını belirten İnan, “Üstüne koyarak maç da kazanmamız lazım. Kazanma alışkanlığını bir şekilde takıma, oyuncularıma kazandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Kocaelispor, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.