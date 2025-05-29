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Kocaelispor, Selçuk İnan İle Anlaştı

Kocaelispor Süper Lig’e Dönüyor

Süper Lig’e 16 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşma sağladı. Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de yer alacak olan Kocaelispor’un teknik direktörü netleşti. Yeşil-siyahlı ekip, yerli ve yabancı birkaç teknik adamla görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı.

Sözleşme Görüşmeleri Pazartesi Günü Yapılacak

Kulüpten gelen açıklamada, “Kulübümüz ile teknik direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere pazartesi günü şehrimize gelecektir.” ifadeleri yer aldı. İnan ile sözleşme detaylarının görüşülmesi bekleniyor.

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