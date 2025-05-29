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Kocaelispor, Selçuk İnan ile anlaştı

Kocaelispor Selçuk İnan İle Anlaştı

Süper Lig’e yeni katılan Kocaelispor, teknik direktörlük pozisyonu için Selçuk İnan ile anlaşma sağladı. Kocaelispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Selçuk İnan ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir” ifadesine yer verildi.

Görüşmeler Pazartesi Günü Başlayacak

Yapılan açıklama, Kocaelispor’un teknik ekipteki yeniliğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Selçuk İnan’ın, kulübün hedefleri doğrultusunda katkı sağlaması umuluyor. Sözleşme görüşmeleri için belirlenen tarih, camiada heyecan oluşturdu.

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