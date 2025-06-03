Kocaelispor, Selçuk İnan ile Anlaştı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından biri olarak Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan İnan, Körfez ekibini tutkulu bir camia olduğu için tercih ettiğini belirterek, “Kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Bunun benim için bir meydan okuma” dedi. Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayacak.

Kocaelispor’un Geçmişi ve Geleceği

İmza töreninde Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da konuştu. Durul, “Kocaelispor’u yarınlara taşıyacağına inanıyoruz” diyerek, geçmişten bugüne süreçlerin ileriye taşınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “16 yıl hasret kaldığımız Süper Lig’e kavuştuk. Artık o sayfa tarihin derinliklerinde kaldı” dedi. Durul, Kulüp olarak yeni yapılanmalara önem verdiklerini vurguladı ve Selçuk İnan’ın Kocaelispor’u daha güçlü yarınlara taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Başarı İçin Birlikte Çalışacağız

Recep Durul, Selçuk İnan’ın başarı odaklı olduğunu belirterek, Kocaelispor’un vizyonunun Süper Lig’de kalıcılığın yanı sıra daha önce elde edilen başarıların üzerine yeni başarılar eklemek olduğunu ifade etti. “Kocaelispor’u daha ileriye taşımak için el ele verdik” diyen Durul, kulüp ve taraftarın yönetimle birlikte hoca ve ekibine tam destek vereceğini belirtti.

Selçuk İnan’ın Vizyonu

Selçuk İnan, Kocaelispor’u Süper Lig’de mücadele ettiği için tebrik etti. “Burası çok büyük bir camia, hedefleri olan bir camia” diyen İnan, “Benim için meydan okuma” ifadesiyle kendi kariyer hedeflerini unutmadığını yineledi. “Sahada her şeyini veren bir takım göreceksiniz” diyerek takımın oyun anlayışı hakkında bilgi verdi.

Yenilmez Bir Takım Oluşturmayı Hedefliyoruz

Selçuk İnan, takımın içerde ve dışarda her maçı kazanmak için sahaya çıkacağını belirtti. “Önde oynamaya çalışan bir takım yapacağız” diyen İnan, önceki tecrübelerinden faydalanarak daha fazlasını başarmayı hedeflediğini ifade etti. Oyuncularla ilgili kararları başkan ve yöneticilerle birlikte alacağını da dile getirdi.

Kocaelispor’un Geleceği için Heyecanlıyım

Takım hedefleriyle ilgili gelen soruya İnan, “Öncelikli hedefim Kocaelispor’u en yukarıya taşımak” diyerek cevap verdi. İlk maçı kazanmak için yoğun çaba harcayacağını belirtti. İnan, teklifin kendisini çok heyecanlandırdığını ve hedeflerini gerçekleştirmek için gereken destekle geleceğe yönelik umutlu olduğunu ifade etti.

Stadyum Atmosferi Beni Etkiledi

Kocaeli Stadyumu’nun etkileyici atmosferine vurgu yapan İnan, içerdeki maçların taraftar önünde oynanmasının önemini vurguladı. Genç oyuncularla ilgili ise, potansiyeli yüksek olanları değerlendireceğini ve sahaya sürebileceğini belirtti. “Oyunumuza katkı sunacak bir genç yakalarsak hiç düşünmeden sahaya koyarım” diyerek bu konudaki kararlılığını yineledi.