Kocaelispor Şenliği Taraftarlara Unutulmaz Anlar Yaşattı

KOCELİSPOR ŞENLİĞİ UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Kocaelispor, organize ettiği şenlik ile taraftarlarına muhteşem anlar yaşatıyor. Markao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga’nın bulunduğu etkinlikte genç yaşlı birçok yeşil-siyah sevdalısı bir araya geldi. Markao, taraftarlarla eğlenceli bir şekilde çiftetelli oynayarak keyifli anlar yaşattı.

ETKİNLİKTE YÜZLERCE TARAFKAR BULUNDU

Bugün 12.00’de başlayan ve akşam 18.00’e kadar süren Kocaelispor Şenliği, yüzlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Farklı yaş gruplarından gelen yeşil-siyah sevdalıları, hem eğlencenin tadını çıkardı hem de Markao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga ile bolca fotoğraflar çektirdi. Şenlikte ayrıca yüz boyama ve şut çekme etkinlikleri düzenlendi.

ŞENLİKTE EĞLENCE DORUKTA

Kocaelispor bandosunun da eşlik ettiği etkinlikte futbolcu kartları hediye edildi ve çarkıfelek ile çeşitli sürpriz ödüller dağıtıldı. Markao’nun taraftarlarla birlikte oynadığı çiftetelli, etkinliğin en eğlenceli anlarından biri oldu. Katılımcılar, unutulmaz anılar biriktirerek şenliğe damga vurdu.