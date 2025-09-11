Kocaelispor, Serdar Dursun’la Anlaştı

KONTENJANDA YENİ BİR İSİM

Kocaelispor, tecrübeli santrafor Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer çalışmalarını devam ettiren Kocaelispor, İran takımından Persepolis FC ile sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Serdar Dursun’u kadrosuna katma kararı aldı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kente gelen Serdar Dursun, Körfez Burunga Tesisleri’nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklerle bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” açıklamasına yer verildi.

Tecrübeli santrafor, Süper Lig’de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi takımlarda da oynamıştı. Bu transferin, Kocaelispor’un ligdeki hedeflerine katkı sağlama potansiyelini artırması bekleniyor.