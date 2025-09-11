Haberler

Kocaelispor, Serdar Dursun’la Anlaştı

KOCAELİSPOR SERDAR DURSUN’LA ANLAŞTI

Kocaelispor, 33 yaşındaki golcü Serdar Dursun ile 1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig’de transfer döneminin sona ermesine sadece 24 saat kala, Kocaelispor’un transferini gerçekleştirdiği Dursun, yeni takımı için heyecan veriyor.

SERDAR DURSUN’UN KATKISI BEKLENİYOR

Kocaelispor Kulübü, transferin ardından bir açıklama yaparak, “Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerini kullandı. Bu transferin, Kocaelispor’un sezon performansına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

