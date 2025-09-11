Kocaelispor, Serdar Dursun’la anlaştı

KOCAELİSPOR GOLCÜ ARAYIŞINI TAMAMLADI

Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor, golcü arayışlarında son aşamaya geldi. Yeşil-siyahlılar, kadrosuna sürpriz bir futbolcu katmaya hazırlanıyor. Kocaelispor, son olarak İran Ligi’ndeki Persepolis takımında görev yapan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Serdar Dursun ile anlaşma sağladı.

SERDAR DURSUN ŞEHRE GELDİ

Deneyimli futbolcunun şehre ulaştığı bildirildi. Serdar Dursun’un bu cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor’dan Persepolis’a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle oynadığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

ÖNCEKİ KULÜPLERİ

Serdar Dursun, daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor formalarını giymişti.