Kocaelispor, Süper Lig’e Çıktı Kutladı

Kocaelispor’un Süper Lig’e Çıkışı Coşkuyla Kutlandı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de bu hafta Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Boluspor’un galibiyeti ve Erzurumspor’un İstanbulspor karşısındaki mağlubiyeti sonrası lider Kocaelispor, planladığından bir gün önce Süper Lig’e yükselme başarısını elde etti. Bu haberle birlikte Kocaeli sokakları kutlama için dolup taştı.

Coşkulu Kutlamalar Sokağa Taşındı

Bugün (pazar) Esenler Erokspor ile oynanacak maçı beklemeye gerek görmeyen taraftarlar, yeşil-siyah bayraklarıyla kent meydanında toplandı. Kocaelispor’un İstanbul’da otelde konaklamakta olan şampiyon kadrosu, taraftarların mutluluğuna canlı bağlantı ile katıldı. Ancak bir grup Kocaelisporlu, şampiyonluk haberinin ardından takımın konakladığı otelin önüne giderek meşaleler yaktı ve sloganlar atarak takımı dışarı davet etti.

Birlikte Şampiyonluk Coşkusu Yaşandı

Futbolcular otelin dışına çıkınca, taraftarlarla birlikte dakikalarca Süper Lig kutlaması yapıldı. “Bizim bir tek davamız var, vazgeçmeyiz asla senden”, “Burası Basra değil, İzmit Körfezi”, “Şampiyon Kocaeli’m ne istersen iste benden. İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla” sloganları atılarak ve marşlar söylenerek eğlence coşkulu bir şekilde devam etti. Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi, şehrin dört bir yanında büyük bir sevinçle karşılandı.