Kocaelispor Süper Lig’e Çıktı, Mutluyum

Kocaelispor’un Süper Lig Sevinci

KOCAELİ – Kocaelispor, Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Kulüp Başkanı Recep Durul, 16 yıl aradan sonra takımı Süper Lig’e taşımanın gururunu yaşadığını belirtti. Durul, “Süper Lig’e nasıl çıkacağımızı araştırmıştım ve çok çalıştık. Yeni gelmedik, geri geldik. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kent İçin Büyük Bir Başarı

Başkan Recep Durul, sezon başında düzenledikleri kongrede kente şampiyonluk vaadinde bulunduklarını ve bu vaadi yerine getirmenin gururunu taşıdıklarını ifade etti. Kocaelispor’un şehre olan önemine dikkat çeken Durul, “Kocaelispor bu şehrin kalbi. Bu kentin umut, moral, onur ve övünç kaynağı. İnsan sevdasını böyle kucaklıyor. Dolayısıyla Kocaelispor Süper Lig’e çıktığında şehrin ekonomisi düzeliyor, mutlu oluyorlar” dedi.

Başarıya Alışık Bir Kent

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte, şehirdeki başarı alışkanlığının devam ettiğine vurgu yapan Durul, “16 yıldır hasret kaldığımız şampiyonluğa ulaştık. Daha önce Süper Lig’de başarılara imza atan kulübümüz hak ettiği yere geldi. Halkımız başarıya alışık olduğu için ya zirvede oluruz ya da yaşamış saymayız. Çok mutluyum” diye ekledi. Ayrıca, spora olan bağlılığının uzun yıllar öncesine dayandığını ve dört yıldır yönetimde görev aldığını sözlerine ekledi. “Şehrin takımını Süper Lig’e nasıl çıkarırız diye araştırmalarımı yaptım. Çok çalıştık ve çabaladık. Bu yüzden bunun duygusu bende farklı. 16 yıl sonra takımı Süper Lig’e çıkaran başkan olarak gururluyum” dedi.

Ailelerinin desteğine de değinen Durul, “Ailemizde bizim kahrımızı çeken eşlerimizin de, çocuklarımızın da emeği büyük, sağ olsunlar” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.