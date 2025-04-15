Kocaelispor, Süper Lig’e çok yakın

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de 35. haftada Esenler Erokspor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Yeşil-siyahlı takım, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 7-1 gibi farklı bir skorla yenerek puanını 69’a çıkardı. Körfez temsilcisi, rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile araya 9 puan koyarken, üçüncü ve dördüncü sıralardaki Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği arasında da 11 puanlık bir fark oluşturdu. Kocaelispor, ligdeki son 14 maçında yenilgi yaşamadan, bu müsabakalardan 7 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Ligde en üst iki sırayı alan ekiplerin doğrudan Süper Lig’e yükseleceği durumlarda, Kocaelispor’un 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor’u yenmesi halinde, bitime 3 hafta kala şampiyonluk ilan edebileceği ve Süper Lig biletini alabileceği öngörülüyor.

AMATÖRDE ZİRVE HEDEFİ

Kocaelispor, son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de yer aldı ve 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar düştü. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e yükselebilirse 16 yıl aradan sonra en üst ligde mücadele etme şansını yakalayacak. Kocaelispor’un kalan 4 haftadaki maç programı ise şöyle: Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

KADİR GENÇ’İN AÇIKLAMALARI

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Kocaelispor’un Süper Lig’e uzun bir aradan sonra çok yakın olduğunu ifade etti. Esenler Erokspor maçından alacakları galibiyetle birlikte 16 yıl sonra Süper Lig’e yeniden katılmak istediklerini vurgulayan Genç, “Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var, onu ödüyoruz. Kocaelispor’u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile oynayacakları maçın zorlu olduğunu belirterek, “Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.