Kocaelispor, Süper Lig’e Dönüş Yolunda Buluştu

KONFERANS VE BİR ARAYA GELİŞ

Kocaelispor camiası, “Kocaelispor Yeniden Süper Lig’e” temalı vefa gecesinde bir araya geldi. Düzenlenen bu özel etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhan Aktaş, Kocaelispor yöneticileri ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, gecede yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Kocaeli camiasına teşekkür etti.

“Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın, şehrin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağını” belirten Durul, şunları söyledi: “Kocaelispor, sadece bir futbol kulübü değil, bu şehrin ruhunu yansıtan büyük bir değer. Süper Lig’e çıkmak için kenetlendik ve hep birlikte tarih yazacağız! Bugün burada toplanmamızın nedeni yalnızca bir başarıyı kutlamak değil, aynı zamanda geleceğin temellerini sağlam atmaktır. Kocaelispor için çok büyük hedeflerimiz var.”

Durul, kulübün tarihi başarılarına da dikkat çekerek Kocaelispor’un üç kez Süper Lig’e yükseldiğini ve yeni dönemde daha büyük hedeflere odaklandıklarını belirtti. “Şimdi yine aynı ruhla, aynı inançla Süper Lig’e dönüyoruz. Ancak hedefimiz sadece yükselmek değil, orada kalıcı olmak ve Avrupa’da mücadele eden bir Kocaelispor yaratmak! Kocaelispor’un Süper Lig’e dördüncü kez yükselme mücadelesini yönetimimizle birlikte tarihe altın harflerle yazdıracağız. Bu kulübü geleceğe taşımak için hep birlikte çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşmasında Kocaelispor’un sadece Süper Lig’e yükselmesinin yeterli olmayacağını, kulübün ligde kalıcı bir konumda olması gerektiğini vurguladı. Büyükakın, “Kulübün en büyük tehdidi kurumsallaşamamaktır. Kocaelispor’un güçlü bir altyapıya ve sağlam bir mali disipline sahip olması gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu takım, şehrin birlikteliğiyle hak ettiği yere gelecek. Şampiyonluğu şımarmadan, efendi efendi şimdiden kutluyoruz!” diye konuştu.

GELECEK VE HEDEFLER

Kocaelispor camiası, 16 yıl süren Süper Lig hasretine son vermeye çok yakın. Başkan Recep Durul ve teknik ekip, önümüzdeki 8 haftayı en iyi şekilde değerlendirerek sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Binlerce taraftar, takımlarını büyük bir coşkuyla desteklemeye devam ederken, Kocaelispor şehri yeniden büyük futbol sahnesine taşımaya hazırlanıyor.