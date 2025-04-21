Kocaelispor Süper Lig’e Geri Döndü

KASIM 2023’TE SÜPER LİG HEDEFİ

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Recep Durul, bu başarıdan büyük bir gurur duyduğunu ifade ediyor. “16 yıl sonra takımı Süper Lig’e çıkaran başkan olarak çok gururluyum.” diyen Durul, Süper Lig’e nasıl çıkacaklarını araştırdıklarını ve bu uğurda yoğun çaba sarf ettiklerini belirtiyor.

Sezon başında düzenledikleri kongrede Kocaelispor’un şampiyonluk sözü verdiğini vurgulayan Başkan Durul, bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. “Yeni gelmedik, geri geldik. Çok mutluyum” diyerek, şampiyonluk kutlamalarında yaşadığı duyguları paylaşıyor. Kocaelispor’un şehrin kalbi olduğunu belirten Durul, bu başarının kentin tüm ekonomik ve sosyal dinamiklerine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Başkan Recep Durul, Kocaelispor’un şehrin umut, moral, onur ve övünç kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. Takımın Süper Lig’e çıkmasının şehrin ekonomisinde olumlu bir etki yaratacağına inandığını söyleyen Durul, “Biz de 16 yıldır hasret kaldığımız şampiyonluğa ulaştık.” açıklamasında bulunuyor. Uzun yıllardır sporun içinde yer aldığını ve 4 yıldır yönetimde görev yaptığını hatırlatan Durul, Kocaelispor’un hak ettiği yere geldiğini düşünüyor. “Halkımız başarıya alışık olduğu için ya zirvede oluruz ya da yaşamış saymayız.” diyen Başkan, bu süreçte ailesinin desteklerinin de büyük olduğunu vurguluyor.