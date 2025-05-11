Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi

Kocaelispor’da Veda Süreci

Trendyol 1. Lig’de şampiyon olup Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da, Teknik Direktör İsmet Taşdemir veda ediyor. Taşdemir, “Son maçımdı. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim” ifadelerini kullandı. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in son haftasında evinde Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Başarının Arkasında

Maç sonrasında teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın yanı sıra sezon ve gelecek sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki sezon üst üste kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan Taşdemir, “İyi bir sezon oldu. Sonradan dahil olduğumuz bir serüvende mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zor bir sezonu mutlu bir şekilde geride bıraktık. Kocaelispor camiasının bu başarısında pay sahibi olduysak ne mutlu bize” dedi. Taşdemir, “Bunu başaran bir ekibin içinde olduğum için hem kendimle hem ekibimle gurur duyuyorum” diye de ekledi.

Son Mesajlar ve Övgüler

Basın mensuplarıyla vedalaşan Taşdemir, “Bugün son maçımdı, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen ve eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar futbolun içinde var. Çok güzel 5 ay geçirdim. Oyuncu kardeşlerimizle, taraftarımızla” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, “Bu camianın yeri Süper Lig’dir. Tek dileğim, doğru ve profesyonelce işler yapılıp, çok güzel işler yapılsın” şeklinde bir mesaj verdi.