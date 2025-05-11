Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi

KUPA TÖRENİ VE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Trendyol 1. Lig’de 2024-2025 sezonunu lider olarak tamamlayıp Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Ligin 38. haftasında sahasında ağırladığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yenerek, bu başarıyı elde eden yeşil-siyahlılar, maç sonrası düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldı. Süper Lig’e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla paylaşan Kocaelisporlu futbolcular, daha sonra soyunma odasına geçiş yaptı.

Kupanın takdim edildiği törende, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig’e çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 yıl ardından Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise yıllar sonra ulaşılmış olan Süper Lig hayalinin ardından, “Kocaelispor’un bundan sonraki hedefleri daha büyük olacak” açıklamasında bulundu.

Törende, Kocaelisporlu futbolcular ve teknik heyet, sırayla sahneye davet edildi. Yeşil siyahlı ekibe madalyaları ve kupası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takdim edildi. Takım kaptanı Gökhan Değirmenci liderliğindeki futbolcular, kupayı alarak tribünleri dolaştı. Tören, sanatçı Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal, Mary Jane, MC Ersin ve Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü’nün sahne aldığı konserle sona erdi.