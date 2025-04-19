Kocaelispor, Süper Lig’e yükseldi

KOCAELİSPOR SÜPER LİG’İ GARANTİLEDİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un, Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesinin hemen ardından lider konumda bulunan Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantiliyor. 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar, sezonun bitimine 3 hafta kala, yarın yapacağı deplasmandaki Esenler Erokspor ile oynayacağı maçtan alacağı puan veya puanlarla kutlamalar yapmayı planlıyor. Boluspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasından gelen haberle Kocaelispor, bu mutluluğu erken yaşadı ve 16 yıl sonra Süper Lig’e yeniden çıkmayı başardı.

LİDER KONUMUNDA YER ALIYOR

Ligde 34 haftada topladığı 69 puanla lider konumunda yer alan Kocaelispor, maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Fatih Karagümrük’e 9 puanlık bir fark attı. Kocaelispor, sezonun ilk yarısında İstanbul ekibini 2-1’lik skorla geçti, ikinci yarısında ise 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Aynı zamanda yeşil-siyahlılar, 60 puanda kalan Fatih Karagümrük ile ikili averajda da üstünlük sağlamayı başardı. Üçüncü sırada yer alan Erzurumspor FK, İstanbulspor’a yenilerek 58 puanda kaldı.

GEÇMİŞTEN İZLER

Kocaelispor en son 2007-2008 sezonunda Süper Lig’e yükselmiş ve 2008-2009 sezonunda yeniden alt lige düşmüştü. Bu gelişmeler, Kocaelispor camiasında büyük bir sevinç yaratırken, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönüş, kulüp için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.