Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi

Kocaelispor, Süper Lig’e Yükselmeyi Garantiledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Geosis Boluspor’un Solwie Energy Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesi sonucunda Trendyol Süper Lig’ye yükselmeyi sağladı. Ligin 35. haftasında gerçekleşen karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Bu kritik maçta Boluspor, 66. dakikada Jefferson’un attığı golle galibiyete ulaştı. Bu sonuç, Kocaelispor’un ligin sona ermesine 4 hafta kala Süper Lig’e terfi etmesini sağladı. Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de yer alan Kocaelispor, bu başarıyla yeniden üst lige döndü.

Eskişehirspor Maçı Öncesi Hazırlıklar

Kocaelispor, Süper Lig hedefini tamamladıktan sonra, yarın saat 16.00’da deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Bu maç, Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselişinin ardından şampiyonluk havasını devam ettirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Takım, bu karşılaşmaya iyi bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor.