Kocaelispor Süper Lig’e Yükseldi

Kocaelispor’UN TARİHİ YÜKSELİŞİ

Trendyol Süper Lig’e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu. Lig’in zirvesinde yer alan yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen maçlarda Erzurumspor FK ve Fatih Karagümrük’ün kaybetmesiyle sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi ve Süper Lig’e yükselmesi kesinleşti. Ligde 4 maçı kalan Kocaelispor, yarın Erokspor’un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

KCOAELİSPOR’UN PERFORMANSI

69 puana sahip olan İsmet Taşdemir’in öğrencileri, bugüne kadar çıktığı 34 maçta 20 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Sadece 5 maçta mağlup olan Kocaelispor, bu süreçte rakip filelere 60 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

16 YILLIK HASRETİN SONU

Kocaelispor, en son 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele etti ve 16 yıl aradan sonra yeniden en üst ligde yer alacak. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig’e kadar düşen Körfez ekibi, 2015-16 sezonunda burada şampiyon olarak profesyonel liglere geri döndü. Daha sonra üst üste dört sezon 3. Lig’de mücadele eden takım, 2019-20 sezonunda şampiyon olarak 2. Lig’e yükseldi. Bir sonraki sezon 2. Lig’de play-off’larda zafer kazanarak 1. Lig’e adım atan Kocaelispor, burada kalıcı olamadı ve tekrar 2. Lig’e düştü. Ancak 2022-23 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan yeşil-siyahlılar, geçen sezon 1. Lig’de play-off oynama başarısı gösterdi. Bu sezon ise, bitime 4 maç kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.