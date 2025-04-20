Kocaelispor Süper Lig’e Yükseldi

Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndü. İzmit’teki Kent Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Süper Lig’e çıkışını büyük bir coşkuyla kutladı. 1’inci Lig’in 35’inci hafta karşılaşmasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü 66’ncı dakikada Jefferson’un attığı golle mağlup etti. Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala 69 puanla liderliğini sürdürerek matematiksel olarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Kocaelispor en son 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de yer almıştı.

Taraftar Coşkusu Kentte Hissedildi

Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi, kentte büyük sevinçle karşılandı. Binlerce taraftar, İzmit’teki Kent Meydanı’nda toplanarak bu başarıyı kutladı. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları, meşaleler yakarak takımlarına marşlarla destek verdi.

Futbolcular Şampiyonluğun Tadını Çıkarıyor

Kocaelispor, 1’inci Lig’in 35’inci haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Futbolcular, İstanbul’daki otellerinde Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı. Körfez ekibi, bu anları sosyal medya üzerinden “Sakarya’dan gelen güzel haberden sonra biz!” notuyla paylaştı. Futbolcuların neşeli anları, Kent Meydanı’nda uzaktan video bağlantısıyla taraftarlara aktarıldı.

Başkan Durul Duygularını Paylaştı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kent Meydanı’nda yaptığı açıklamada “Telefonlar susmuyor, taraftarlarımız uyumuyor. İnanın 15 dakika ağladım. Çok şükür ki Allah bize bu günleri gösterdi. Hayırlı uğurlu olsun. Biz büyük bir camiayız, depremler yaşadık, büyük yıkımlar yaşadık. Amatör kümeye kadar düştük. BAL Ligi’nde 2 yıl mücadele ettik. Ama bizim taraftarımız, yağmur çamur dinlemeden Kocaelispor dedi” dedi.

Futbolcu Taşdemir Paylaşımda Bulundu

Kocaelispor forması giyen Gökhan Değirmenci, taraftarlara uzaktan video bağlantı ile seslenerek “Bir üst lige çıkacağız ama Kocaelispor’u tatmin edecek bir şey değil. İnşallah bu kulüpte Süper Lig’e çıkmayı bana nasip eder demiştim. Çok şükür ki bunu hep beraber başardık” diye konuştu. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “16 yıl sonra bu mutlulukta pay sahibi olduğumuz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kutlamalarda Duygusal Anlar Yaşandı

Kutlamalara katılan bir taraftar, “Amatörden beri maçlara gidiyorum. Bu takım 16 yıldır çabalıyordu sonunda da aldı” şeklinde konuştu. Başka bir taraftar ise “Dün doğum günümdü, 17 yaşıma girdim. Kocaelispor’un bana verdiği en büyük doğum günü hediyesi bu oldu” dedi.

Vali Yavuz: Taraflardan Güzel Başarı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Süper Lig’e çıkmayı garantilemek büyük bir başarı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig’de de çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Kocaelispor’un başarısından dolayı kent genelinde büyük bir coşku ve sevinç yaşanıyor.