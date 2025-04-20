Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi

KOCAELİSPOR SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Trendyol 1. Lig’de lider Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü yenmesiyle Süper Lig vizesini alırken, Gençlerbirliği’nin Bandırmaspor ile berabere kalmasıyla da ligi birinci bitirmeyi garantiliyor. Kocaelispor, bu sezon Süper Lig’e şampiyon olarak çıkıyor. Statü gereği; sezon boyunca en fazla puan toplayan iki takım doğrudan Süper Lig’e geçiyor, üçüncü olan takım play-off finali oynuyor ve sonraki dört sıradaki takımlar play-off elemesi gerçekleştiriyor.

KOCALISPOR’UN GARANTİLİK PUANI

Cumartesi günü Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü yenmesiyle 69 puana ulaşan Kocaelispor, üçüncü sıradaki takım ile puan farkını açarak Süper Lig’e çıkmayı garanti altına aldı. Ancak, 58 puanla bulunan Gençlerbirliği’nin kalan dört maçı kazanması ve Kocaelispor’un tüm maçlarını kaybetmesi durumunda Ankara ekibinin 1 puanla Kocaelispor’u geçebilme ihtimali bulunuyordu. Bu akşam Gençlerbirliği’nin Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalması, Kocaelispor’un liderliğini matematiksel olarak garantiledi.

Gençlerbirliği, 35. hafta sonunda puanını 59’a çıkardı; fakat kalan üç maçı kazanması halinde bile 69 puana ulaşma ihtimali bulunmuyor. Ligin ikincisi Fatih Karagümrük de 60 puanda kalsa bile, kalan üç maçını kazanması durumunda bile ikili averajda Kocaelispor’un üstünlüğü nedeniyle sıralamada bir değişiklik olamayacak. Kocaelispor, sezon bitmeden üç hafta kala ligdeki birinciliğini garantilemiş durumda.