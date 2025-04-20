Haberler

Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi

KOCAELİSPOR’UN SÜPER LİG HEDEFİNE ULAŞMASI

Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesi sonrasında 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün, Esenler Erokspor ile karşılaşan yeşil-siyahlılar, mücadeleyi 3-1 kaybetmesine rağmen bu başarıyı kutlamak için Kocaeli’ye döndü.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI, TAKIMI KARŞILADI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TEM Otoyolu İzmit geçişindeki Kuruçeşme gişelerinde takımın otobüsünü karşıladı. Takım, İzmit Kent Meydanı’na ulaşarak burada taraftarlarıyla bir araya geldi. Süper Lig’e çıkmanın mutluluğu, meydanda coşkuyla kutlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Elektrik Çarpması Olayı Yaşandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 5 yaşındaki bir çocuğu kurtarmaya çalışan 4 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Yaralıların durumu kritik.
Haberler

Mahmut Uslu, Yönetim İstifaya Çağırdı

Eski yönetici Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında elde ettiği puan kaybı sonrası başkan Ali Koç ve ekibine istifa çağrısında bulundu. Uslu, kulüp ruhunun zarar gördüğünü belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.