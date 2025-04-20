Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi

KOCAELİSPOR’UN SÜPER LİG HEDEFİNE ULAŞMASI

Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesi sonrasında 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün, Esenler Erokspor ile karşılaşan yeşil-siyahlılar, mücadeleyi 3-1 kaybetmesine rağmen bu başarıyı kutlamak için Kocaeli’ye döndü.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI, TAKIMI KARŞILADI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TEM Otoyolu İzmit geçişindeki Kuruçeşme gişelerinde takımın otobüsünü karşıladı. Takım, İzmit Kent Meydanı’na ulaşarak burada taraftarlarıyla bir araya geldi. Süper Lig’e çıkmanın mutluluğu, meydanda coşkuyla kutlandı.