Kocaelispor Süper Lig’e yükseldi

KOCAELİSPOR’UN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Trendyol Süper Lig’e çıkmayı sezonun sona ermesine üç hafta kala garantileyen 1. Lig’in şampiyonu Kocaelispor’un kaptanı Gökhan Değirmenci ve forvet Oğulcan Çağlayan, elde ettikleri bu büyük başarıyı taraftara adadı. Gökhan Değirmenci, “Başardığımız için çok mutluyum. Taraftara armağan olsun” diyerek duygularını ifade etti.

SÜPER LİG KUTLAMASI VE DUYGULARIN PAYLAŞIMI

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Kocaelispor, Süper Lig’e çıkmanın sevincini kent merkezindeki taraftarlarıyla kutladı. Takım kaptanı kaleci Gökhan Değirmenci, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “16 yıl sonra tekrar Süper Lig’e çıkmak. Herhangi bir camia 16 yıl sonra Süper Lig’e çıkabilir ama bu camia için bu çok farklı. Amatörden gelip Süper Lig’e çıktık. Ben bu şehri tebrik etmek istiyorum. Bu şampiyonlukta bu kentin emeği var” şeklinde konuştu. Deneyimli eldiven, “Başardığımız için takım arkadaşlarımla çok mutluyum. Tüm taraftara şampiyonluk armağan olsun” dedi.

OĞULCAN’DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Takımın forveti Oğulcan Çağlayan, 35 haftada 17 gol atarak gol krallığı yarışında Wesley ile mücadele ederek takımın başarısında büyük rol oynadı. Oğulcan, “Çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de inanılmaz bir kutlama yaşadık. Süper Lig’den amatöre düşerken değil ama amatörden Süper Lig’e çıkarken kimlerin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü taraftara ederim. Her zaman armanın peşinde oldular. Bu sevinci hak ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kocaelispor hak ettiği yerde olur” ifadelerini kullandı. Kocaelispor, geçmişte Türkiye kupaları kazanmış ve Avrupa kupalarında tarihi başarılar yakalamış bir camia olarak, gelecek yıllarda daha büyük zaferler elde etmeyi umut ediyor.