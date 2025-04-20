Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldi Artık

KOCAELİSPOR’UN SÜPER LİG HEDEFİ

Kocaelispor, dün Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenerek kazandığı maçın ardından 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garanti altına aldı. Bugün Esenler Erokspor’la oynadığı maçta 3-1’lik bir mağlubiyet alan yeşil-siyahlılar, bu duruma rağmen Süper Lig’e çıkmanın sevincini kutlamak üzere Kocaeli’ye döndü.

TARAFTARLA BULUŞMA VE KUTLAMALAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, takımı TEM Otoyolu İzmit geçişindeki Kuruçeşme gişelerinde karşıladı. Takım ve yöneticilerin yer aldığı otobüsle birlikte İzmit Kent Meydanı’na gelen sporcular, burada taraftarlarla buluşarak Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu birlikte yaşadı. Kutlamalar, içten bir sevinçle gerçekleştirildi ve taraftarların yoğun ilgisiyle renklendi.