Kocaelispor Süper Lig’e Yükseldi, Coşku Yaşandı

Kocaelispor’un Süper Lig’e Yükselişi

Kocaelispor, geçtiğimiz gün Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesi ile 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garanti altına aldı. Dün karşılaştığı Esenler Erokspor’a 3-1 kaybeden yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e çıkmalarını kutlamak için Kocaeli’ne döndü. İzmit Kent Meydanı’na gelen takım ve destekçileri, Süper Lig’e yükselmenin coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Başarıların Devamı İçin Umut

Kutlamalar sonrası takım yöneticileri ve yerel idareciler DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Çok güzel bir duygu. Sabırla bekleyen bir şehir, sabırla bekleyen bir taraftar var. Emeği geçen herkese, başta ter döken futbolcularımız, teknik ekip, kulüp başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi. Aktaş, “İnşallah Süper Lig’de de kalıcı olacaklar. Orada da başarıları devam edecek” diye ekledi. Ayrıca kutlamalardaki coşkunun sağlıklı şekilde geçmesini diledi.

Başkanın Gururu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “16 yıl aradan sonra amatör ligden Süper Lig’e kadar gelmeyi başardık. Taraftar, en zor koşullarda bile bunu hak ettiler, inandılar, hiç vazgeçmediler” ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Recep Durul, uzun bir maraton sonucunda bu başarıya ulaştıklarını söyleyerek, “Şehrimize, taraftarımıza, tüm camiamıza hayırlı olsun. Bugün de onun mükafatını görüyoruz; yaşıyoruz. İnşallah Süper Lig’te de kalıcılığımızı oluşturacağız” dedi.

Duygu Patlaması ve Başarı

Süper Lig’in kesinleşmesinin ardından Başkan Durul, duygularını paylaştı. “Yılların birikimi, içimizde olan bir enerji boşalması oldu; duygu patlaması oldu” dedi. Taraftarın bu tabloyu özlediğine değinerek, “Beraber inandık; beraber başardık; beraber yürüyeceğiz” şeklinde konuştu. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 16 yıllık süreçte camianın tekrar hak ettiği Süper Lig’e kavuşmasından ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Tarihi Bir Geri Dönüş

Kocaelispor Kaptanı Gökhan Değirmenci, kutlamaları değerlendirirken, “Taraftarlarımız bize daha önce ‘Siz şampiyon yapın biz İzmit’i yakacağız’ demişlerdi” ifadesini kullandı. Değirmenci, “Bu normal bir geri dönüş değil. Türkiye tarihinde böyle bir geri dönüş yok. Biz de bu şampiyonlukta onlara vesile olduysak ne mutlu bize” şeklinde sözlerini tamamladı.