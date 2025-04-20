Kocaelispor Süper Lig’e Yükseldi Kutluyor

SÜPER LİG’E YÜKSELİŞ GARANTİLENDİ

Kocaelispor, dün oynanan Boluspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesi, yeşil-siyahlı ekibin bu başarıya ulaşmasını sağladı. Bugün Esenler Erokspor’a 3-1 yenilse de Kocaelispor, Süper Lig şampiyonluğunu kentte kutlayacak. Kentin merkezi İzmit’te kurulan dev ekran üzerinden taraftarlar, karşılaşmayı birlikte izleme fırsatı buldu.

KUTLAMA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

1. Lig’in 35’inci haftasında Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük karşısında aldığı sonuçla 4 maç kala Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak başarmış oldu. Yeşil-siyahlı ekip, 69 puanla lider durumda bulunuyor. Bugün İstanbul’da karşılaştığı Esenler Erokspor maçında 3-1’lik mağlubiyet alan Kocaelispor, taraftarları ile birlikte bu tarihi başarıyı kutlayacak.

DEV EKRANDA MAÇ ŞOVU

Kocaelispor ile Esenler Erokspor arasındaki maçı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı’nda kurulan dev ekranla taraftarlar izledi. Takımın şampiyonluk otobüsü de meydanda yer alırken, taraftarlar ve kent yöneticileri bayrak ve formalarla birlikte sahadaki mücadeleyi takip etti. Süper Lig’i kutlamak için taraftarlar, İzmit Kent Meydanı’nda Kocaelispor’u bekliyor.