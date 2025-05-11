Kocaelispor, Süper Lig’e Yükseldiler

KOCAELİSPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’i 72 puanla lider tamamladı ve 35. haftada şampiyonluk ilan etti. Bu başarı, ekip için Süper Lig’e yükseldiği anlamına geliyor. Binlerce taraftarın katılımıyla kupa töreni gerçekleştirildi ve Kocaelispor, şampiyonluğunu ünlü isimlerin konserleri eşliğinde kutladı. Şampiyonluk coşkusu, Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmenin ardından gerçekleştirilen kupa töreninin sonrasında devam etti.

ÜNLÜ İSİMLERLE COŞKU DORUKTA

Kutlamalarda, sanatçıların mini konserleri büyük ilgi gördü. Binlerce Kocaelispor taraftarı, 16 yıl aradan sonra geri dönen Süper Lig’i büyük bir heyecanla kutladı. Kocaelispor’un oynadığı Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçının sonunda düzenlenen kupa töreninin ardından sahneye ilk olarak ünlü sanatçı Demet Akalın çıktı. Gölcüklü olan Akalın, sevilen şarkılarını stadyumu dolduran yeşil-siyah taraftarlar için söyledi. Akalın’ın hareketli şarkılarına, Kocaelispor’un gözde oyuncusu Oğulcan Çağlayan da eşlik etti.

IŞIK ve GÖRSEL ŞOVLARLA UNUTULMAZ GECELER

Şovlar arasında Akalın, sahneyi ünlü müzik grubu Madrigal’e bıraktı. Körfezliler için performans sergileyen grup, alkışlar arasında sahneden ayrıldı. Ardından, taraftarların heyecanla beklediği Bayhan sahneye çıkarak “Tiryakinim” parçasını seslendirdi. Bu performansla birlikte, havai fişekler ve dumanlarla görsel bir şölen yaşandı. Taraftarın her maçta söylediği şarkıyı binlerce kişinin katılımıyla birlikte tekrar söyleyen Bayhan, ardından tribünlere poz vererek unutulmaz bir an yaşattı.

MÜZİK KALABALIĞINA FERMAN AKGÜL DE KATILDI

Bayhan’ın ardından sahneye çıkan Ferman Akgül, ünlü grup Manga’nın solisti olarak performans sergiledi. Kocaelispor’a uyarladığı “Bir Kadın Çizeceksin” parçasıyla, taraftarın şampiyonluk heyecanına ortak oldu. Tüm bu etkinlikler, Kocaelispor’un büyük bir kutlamaya imza atmasını sağladı.