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Kocaelispor Süper Lig’i Kutladı

Kocaelispor’UN SÜPER LİG’E YÜKSELİŞİ

Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, İstanbul’da gerçekleşen Esenler Erokspor mücadelesinin ardından takım otobüsüyle TEM Otoyolu üzerinden İzmit ilçesi Kuruçeşme gişelerinde şehir protokolü tarafından karşılandı.

BOLUSPOR’UN GALİBİYETİ VE TARİHİ AN

Kocaelispor, geçtiğimiz gün Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle birlikte 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garanti altına aldı. Yeşil-siyahlı ekip, bugün oynadığı Esenler Erokspor maçını 3-1 kaybetmesine rağmen, 16 yıl sonra elde ettikleri bu başarıyı kutlamak amacıyla Kocaeli’ye döndü. Takım, İzmit geçişindeki Kuruçeşme gişelerinde protokol tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

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Kocaelispor Taraftarla Şampiyonluğu Kutladı

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselişi, İzmit Kent Meydanı'nda taraftarlarla coşkuyla kutlandı. Vali ve Büyükşehir Başkanı, kutlamalarda takımın başarısını takdir etti.

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