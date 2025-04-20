Kocaelispor, Süper Lig Kutlaması Yaptı

Kocaelispor Süper Lig’e Çıktı

Trendyol 1. Lig’de Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü mağlup etmesi, Kocaelispor’un matematiksel olarak Süper Lig’e çıkmasını sağladı. Kocaelispor, 35. haftada Boluspor’un galibiyeti ve Erzurumspor’un mağlubiyeti sonrası, planladığı tarihinden bir gün önce Süper Lig’e yükselmeyi garantiliyor. Bolu’dan gelen bu sevinç dolu haberle Kocaeli sokakları bayram yerine döndü.

Taraftarlar Coşkuyla Kutlama Yaptı

Bugün (pazar) Esenler Erokspor ile oynanacak maç sonrası yapılacak kutlama etkinliklerine beklemeden, yeşil-siyah bayraklar ve formalarla kent meydanında toplanan taraftarlar, kutlamalara başladı. Deplasmanda oynayacakları maç için İstanbul’da konaklayan Kocaelispor’un şampiyon kadrosu, taraftarın coşkusuna canlı bağlantıyla katılabildi. Bu arada bir grup Kocaelispor taraftarı, İstanbul Bağcılar’da takımın konakladığı otelin önüne giderek, meşaleler yaktı. Taraftarlar, marşlar söyleyip sloganlar atarak takımı dışarı davet etti.

Futbolcular ve Taraftarlar Bir Arada

Futbolcular otelin dışına çıktığında, taraftarlar ile birlikte dakikalarca Süper Lig kutlaması yapıldı. Kocaelispor’un futbolcuları ve taraftarlar, “Bizim bir tek davamız var, vazgeçmeyiz asla senden”, “Burası Basra değil, İzmit Körfezi”, “Şampiyon Kocaeli’m ne istersen iste benden. İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla” sloganları ve marşları eşliğinde eğlenerek bu tarihi başarıyı kutladı.