Kocaelispor Taraftarla Şampiyonluğu Kutladı

KUTLAMALARDA TARİHİ ANLAR YAŞANDI

Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyeti, Süper Lig’e yükselmelerini coşkuyla taraftarlarıyla kutladı. İstanbul’da yapılan Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından, yeşil-siyahlı takım İzmit Kent Meydanı’na gelerek burada taraftarlarıyla buluştu. Üstü açık otobüsle alana gelen ekip, taraftarlarla birlikte marşlar söyleyip bayraklar sallayarak büyük sevinç yaşadı.

Törende bir konuşma yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “16 yıllık beklentinin bugün gerçekleştiğini” ifade ederek, bu başarının son anda gelen bir başarı olmadığını belirtti. Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Aktaş, “Süper Lig’den bir daha düşmeyi düşünmeyerek kalıcı bir şekilde yer edecek Kocaeli. Bu taraftarın yıllarca süren özlemini en üst noktaya taşıyarak ilimizi en iyi şekilde Süper Lig’de temsil edecektir.” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ise duygu dolu bir konuşma yaparak, “Beraber inandık, başaracağız dedik ve başardık. Sizin sayenizde başardık. Büyük Kocaelispor taraftarı, siz bu başarıyı hak ettiniz, bu kupayı hak ettiniz. Birlikte inandık. Birlikte başardık. Süper Lig’de yine başaracağız inşallah.” sözlerini kaydetti.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul da şampiyonluğun taraftarlara armağan edildiğini vurguladı. Kulübün tarihinin değerine dikkat çeken Durul, “Bu kulübün bugünlere gelmesinde hayatta olan olmayan tüm büyüklerimizin, tüm öncülerimizin, ebediyete intikal etmişlere Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Hayatta olanlara saygılarımı sunuyorum. İyi ki varlar.” diyerek, takımın geleceği hakkında umut dolu mesajlar verdi. Durul’un, “Uzun yıllardır emek verdiğimiz tarihinde büyük başarılar elde etmiş Kocaelispor’umuzu, biz devraldığımızda bu takımı şampiyon yapacağız, o kupa buraya gelecek demiştik. O kupa buraya geldi.” şeklindeki ifadeleri büyük alkış aldı.

Kutlama, konuşmaların ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle son buldu.