Kocaelispor Taraftarlarına 1 Yıl Yasak Geldi. 120 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı. Yangın Söndürme Tüplerinin Kötüye Kullanımı Sabrı Taşırdı. Ömür Boyu Men Ve Tazminat Davası Açılacak. Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor Liderliğini Sürdürüyor. PFDK Cezalarına İtiraz Edilecek

120 KİŞİYE 1 YIL STADYUM YASAĞI VE ADLİ İŞLEM

Kocaelispor, Sakaryaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 120 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Söz konusu kişilerin yaklaşık 1 yıl boyunca Kocaelispor maçlarını izleyemeyeceği belirtildi. Ayrıca, bu kişilerin iç ve dış saha maçlarının başlangıcında en yakın emniyet birimine giderek imza vermek zorunda kalacağı ifade edildi. Kimliği tespit edilemeyen diğer şahıslarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KÖTÜYE KULLANIMINA SERT TEPKİ

Kocaelispor yönetimi, yangın söndürme tüplerinin görsel şov amacıyla sebepsiz yere kullanılmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Bu tüpler kişisel egolarınızı tatmin etmek için değil, stadyumdaki insanların güvenliği için bulunuyor” denildi. Geçmişte bir astım hastası çocuğun, gereksiz yere sıkılan yangın söndürücü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı örneği verilerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

ÖMÜR BOYU MEN VE TAZMİNAT DAVALARI GELİYOR

Kulüp, yangın söndürme tüplerini kötüye kullanan ve sahaya yanıcı/patlayıcı madde atan kişilere karşı yasal süreç başlatacağını duyurdu. Kimliği tespit edilenler hakkında “Kocaelispor ve diğer spor müsabakalarından ömür boyu men” cezası talep edileceği, ayrıca maddi tazminat davaları açılacağı belirtildi. Davaların dosya numaralarının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

SEYİRCİSİZ MAÇ CEZASI VE TAHKİM KURULUNA İTİRAZ

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Kocaelispor’a 2 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası vermişti. Kulüp Basın Sözcüsü Kadir Genç, Tahkim Kurulu’na itiraz edileceğini açıklamıştı. Cezaların uygulanmasının ardından belirli tribün bloklarına da bloke yaptırımı getirilmişti.

KULÜPTEN KAMUOYUNA SERT UYARI

Kocaelispor yönetimi, son olaylar nedeniyle taraftarları uyardı ve bundan sonra benzer olaylar yaşanması halinde daha sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti. “Artık sabrımız taştı” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, stadyum güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınacağı vurgulandı.