Kocaelispor Taraftarlarına 1 Yıl Yasak Geldi. 120 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı. Yangın Söndürme Tüplerinin Kötüye Kullanımına Tepki. Ömür Boyu Men Ve Tazminat Davası Açılacak. PFDK, Kocaelispor’a Seyircisiz Oynama Cezası Verdi. Tahkim Kurulu’na İtiraz Edilecek

120 KİŞİYE 1 YIL STADYUM YASAĞI VE ADLİ İŞLEM

Kocaelispor, Sakaryaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 120 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını ve bu kişilerin yaklaşık 1 yıl boyunca Kocaelispor maçlarını izleyemeyeceğini açıkladı. Ayrıca, yangın söndürme tüplerinin görsel şov amacıyla kullanılmasının artık sabır sınırlarını aştığını belirten kulüp, söz konusu kişilere ömür boyu men cezası ve maddi tazminat davası açılacağını duyurdu.

SEYİRCİSİZ MAÇ CEZASI VE TAHKİM İTİRAZI

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Kocaelispor’un Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta, sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atılması ile yangın söndürme tüplerinin kullanılması gibi olaylar yaşandı. PFDK tarafından Kocaelispor’a 2 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Kulüp Basın Sözcüsü Kadir Genç, Tahkim Kurulu’na itiraz edileceğini açıkladı.

SÜPER LİG HEDEFİNE GÖLGEDÜŞEN OLAYLAR

Kocaelispor yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig hedefimize yaklaşmışken, önümüzdeki 2 iç saha maçında taraftarlarımızdan yoksun kalacağız. 120 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve bu kişiler 1 yıl boyunca maç izleyemeyecek. Ayrıca, kimlik tespiti yapılamayanlar için soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KÖTÜYE KULLANIMI

Açıklamada, yangın söndürme tüplerinin gereksiz yere kullanılmasına sert tepki gösterildi: “Bu tüpler, stadyumdaki güvenlik için var, şov amaçlı değil. Bir astımlı çocuğun hastaneye kaldırılmasına yol açan bu davranışlar kabul edilemez. Kimliği tespit edilenler hakkında ömür boyu men ve tazminat davası açılacak. Alınan tedbirlere rağmen bu eylemleri tekrarlayanlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak.”