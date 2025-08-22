Kocaelispor, Tayfur Bingöl İle Anlaştı

KOCAELİSPOR, TAYFUR BİNGÖL İLE ANLAŞTI

Kocaelispor, Beşiktaş’tan orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüp, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur! Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır” şeklinde ifadeler kullandı.

TAYFUR BİNGÖL’ÜN PERFORMANSI

32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da ligde 29 maça çıkarken, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Tayfur, Ziraat Türkiye Kupası’nda da toplam 4 maçta görev aldı.

HİSSELER VE AMAÇLAR

Yeni transferin, Kocaelispor’un orta saha dinamiğini güçlendirmesi ve takımın hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Teknik ekip, Tayfur’un tecrübesiyle takımın performansını artıracağını düşünüyor.