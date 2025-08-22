Kocaelispor, Tayfur Bingöl’le Anlaşma Sağladı

KOCAELİSPOR, TAYFUR BİNGÖL İLE ANLAŞTI

Kocaelispor, Beşiktaş’tan orta saha futbolcusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan duyuruda, “Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur! Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır” denildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

32 yaşında olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması altında ligde 29 maçta oynadı ve 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maçta görev aldı.