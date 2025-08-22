Haberler

Kocaelispor, Tayfur Bingöl’le Anlaşma Sağladı

KOCAELİSPOR, TAYFUR BİNGÖL İLE ANLAŞTI

Kocaelispor, Beşiktaş’tan orta saha futbolcusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan duyuruda, “Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur! Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır” denildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

32 yaşında olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması altında ligde 29 maçta oynadı ve 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maçta görev aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Kavga, 1 Ölü

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
Haberler

Beşiktaş Belediyesi, Afetler İçin Hazır

Beşiktaş Belediyesi, olası afetlere hazırlık amacıyla ‘besiktasbirlikteguclu.com’ adlı bir web sitesi oluşturdu. Site, toplanma alanları ve önemli bilgileri sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.