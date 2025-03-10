Kocaelispor Teknik Direktörü: Şampiyonluk İçin Umutluyuz

İSTENMEYEN SONUCUN MÜCADELESİ

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “İstemediğimiz bir oyun oldu ama en azından maçı kurtardık” dedi. Trendyol 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası konuşan Taşdemir, “Zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadık. Özellikle ilk yarıda istediğimiz oyunu oturtamadık, rakip bizden daha iyi oynadı. İkinci yarı çok daha farklıydı, en azından mağlubiyeti istemeyen bir oyuncu grubu vardı. Rakip çok kaliteli bir takım, ancak 4 haftadır galip gelemiyoruz. Ligin bu haftaları çok zor. Puan farkını koruyabiliyoruz, çünkü maç kazanmak zorlaşıyor” şeklinde düşüncelerini belirtti.

DEĞİŞİKLİKLERLE EN İYİ SONUCU BULMA ÇABASI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taşdemir, oyun sistemi ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili olarak, “Çift forvetle başladık. Rakip 3-5-2 oynuyordu, biz de onlara karşı 3-5-2 başladık. İkinci yarıda kendi oyunumuza döndük. Yedek oyuncularımızdan maksimum verimi almak için değişiklikler yaptık. Vukovic’in teknik kapasitesini artırarak bize fayda saglayacağına inanıyorum. Rakiplere karşı her zaman analiz yapıp kadro çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Galip gelme hedefiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Taşdemir, “5 galibiyet bizi şampiyon yapar. 10 puan ödemek zorundayız ve 9 maç kaldı. 3 takım da aynı hedefte, fakat bizim şu anda 3 maçtan fazla avantajımız var” dedi.

DUYGUSAL PERFORMANS VE MEHMET YILMAZ

Markao ve Mehmet Yılmaz konusundaki soruya da açıklık getiren Taşdemir, “Markao çok duygusal bir oyuncu, ama iyi futbolcu olduğunu biliyoruz. Zamanla performansı yükselecek. Mehmet Yılmaz ise uzun süredir forma giyemediği için davamızda farklı çözümler arıyoruz” diye konuştu.

RİSKLİ DÖNÜŞLER VE KAZANMA İSTEKLERİ

Mendes’in dönüşü hakkında konuşan Taşdemir, “Mendes’in riski mevcut. Eğer yetişmezse onu haftaya düşünmüyorum. Bir maç kaybedebilirim ama Mendes’i kaybedemem. Futbolcularımızın güçlü yönlerini değerlendireceğiz ve kazanmak için sahada olacağız” sözleriyle takımının gelecek haftaki hedeflerine de dikkat çekti.