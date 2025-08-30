Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan; “Kazanmaya çok yakındık” dedi

MAÇ SONRASI YORUMLAR

Kocaelispor’un Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. İnan, “Kazanmaya çok yakındık, 1 puan aldık” dedi. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında gerçekleşen mücadelede, Kocaelispor evinde konuk ettiği Kayserispor ile berabere kalmıştı. Basın toplantısında konuşan İnan, maçın zorluk derecesini önceden bildiklerine ancak bu kadar çok pozisyona girmeyi beklemediklerini ifade etti. “Maçın zor olacağını biliyorduk. Bu kadar da net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim.” diye belirten İnan, oyuncularının performansını değerlendirdi.

Sakatlıklar ve Mücadele Ruhu

İnan, oyuncuların sakatlıklarının takıma etkisine de değindi. “Çok iyi çalışacağız. Başka çaremiz yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz.” diyen İnan, bazı oyuncularının sakatlandığını belirtti. “Mate sakatlandı, Ahmet sakatlandı, Mendes sakatlandı.” ifadesini kullanan İnan, transfer döneminde almak istedikleri oyuncuları alamadıklarına da vurgu yaptı. Tüm zorluklara rağmen ellerindeki oyuncularla iyi bir mücadele örneği sergilediklerini düşünüyor. “Bazen her şey üst üste gelir ve kendinizi çaresiz gibi hissedersiniz.” diyerek, uğraşlarının karşılığını alacaklarını umduğunu sözlerine ekledi.

VAR DEĞERLENDİRMESİ

İnan, maça damgasını vuran VAR kararını ve gol iptalini de değerlendirdi. “Yandan seyrettim. Bir temas olduğunu göremedim.” diyen İnan, VAR incelemesinin adil yapılmadığını savundu. “Bence VAR’ın net görmediyse bu şekilde değerlendirme yapmaması lazım.” diye ekledi. Kayserispor’un güçlü bir takım olduğunu belirten İnan, elde ettikleri pozisyonların yeterli olmadığını ifade etti. “Çalışıyoruz ama şu andaki konumumuz itibarıyla hiçbir takımı kendi yarı sahasına hapsedip sağlı sollu ataklarla gol bulabilecek seviyeye gelemedik.” diyerek, takımlarının gelecekte daha iyi performans göstereceğine inandığını vurguladı.