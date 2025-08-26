Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

KADRO KISITLAMASI VE BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor’un basın sözcüsü Kadir Genç, borçsuzluk belgesi alınmamasıyla alakalı açıklama yaptı. Genç, “Acil ödenmesi gereken günü gelmiş borcumuz 150 milyon TL. Kadro kısıtlaması geldi ama transfere engel bir durum yok. Borçsuzluk belgesi almak için de 30 Eylül’e kadar vaktimiz var. Alacağız” dedi. Ligde 4. haftada Kayserispor’u ağırlayacak olan Kocaelispor, ekonomik sorunlar yüzünden borçsuzluk belgesini henüz almadı.

BAŞARILI TRANSFERLERLE HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTTİK

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, başarılı transferler yaparak herkesin beğenisini kazanan bir kadro oluşturduklarına değindi. “16 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de kalıcı olmak ve Avrupa hedefimizi sağlayabilmek için enerjik, hırslı ve ligi bilen bir teknik kadro, herkesin beğenisini kazanan yüzde 100’e yakın başarı isabeti olan transferler yaptık. İlk 3 maçta istediğimiz puan ve puanları alamasak da oynadığımız futbol bizi gelecek için fazlasıyla umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLAR VE KONSANTRASYON

Kadir Genç, ekonomik sorunların takımın performansını etkilememesi adına sessiz bir şekilde sürdüğünü belirtti. “Takımımızın konsantrasyonu bozulmasın, camiamızın enerjisi düşmesin diye bu süreci sessiz sedasız sürdürmek isterdik. Ama haber olduğuna göre kamuoyuna sağlıklı bilgi vermenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kulübümüzün acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyonluk ödeme taahhüdü bulunmaktadır. Bu nedenle ‘borçsuzluk belgesi’ alamayan kulüplerden biri de biziz” dedi.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BORÇ ÖDEME ÇALIŞMALARI

Son olarak borcu ödemek için kaynak arayışlarının sürdüğünü de aktaran Genç, “150 milyon TL’yi bulmak için yönetimimiz, paydaşlarımız ve desteğini hep hissettiğimiz büyüklerimizin büyük gayreti gösterdiğini bilmesini isteriz. Belgeyi almak için 30 Eylül’e kadar vaktimiz var. Transferlere engel bir durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25’e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık” sözlerini kaydetti.