kocaelispor-un-hedeflerinde-sapma-yok

AMACIMIZDAN SAPMIYORUZ

Kocaelispor’un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbulspor’la 1-1 tamamlanan maç sonrası hedeflerinden hiç sapmadıklarını dile getiriyor. “Benim de oyuncu arkadaşlarımın da hedeflerimizde en ufak sapma yok. Biz hayallerimiz yolunda çalışmaya ve işimizi hakemlere bırakmadan kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde ifade etti. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor ile sahasında berabere kaldı.

İKİNCİ YARI FARKI AÇAMADIK

Maç sonrası değerlendiren Taşdemir, rakiplerinin ligdeki iyi futbol oynayan takımlardan biri olduğunu belirtti. İlk yarıda ön alan baskısıyla oynadıklarını, ancak ikinci yarıda bekleme oyununa döndüklerini aktardı. Taşdemir, “Aslında ikinci yarı farkı açacak pozisyonlarda bulduk ancak atamadık. Sonuçta 1 puana razı olduk” dedi.

HAKEMLERİN KARARLARINDAN MEMNUN DEĞİLİM

Hakemin performansını eleştiren Taşdemir, “Son attığımız golün çizgisi çok manidar. Hayatımda ilk defa böyle bir çizgi gördüm. Maçın önüne geçen pozisyonlardı bunlar. Bugün ofsaytla alakası olmayan pozisyonlarda golümüz verilmedi. Belki de futboldan gelmedikleri için oyunu okuyamıyorlar” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ RİSKE ATAMAYIZ

Oynanmamış maçlar hakkında konuşmayı sevmediğini anlatan Taşdemir, “Oynanmamış 11 tane maç var. Biz nasıl olsa şampiyon olduk diyemeyiz. Evet 9 puanlık avantajımız var ancak oynamadan kazanmış sayılmazsınız” dedi. Diğer yandan, rakip antrenörüne teşekkür ederek, “Övgü olarak söylediği ligi garantilediğimizi ancak öyle değil” şeklinde konuştu.

Yoğun maç programı hakkında bilgi veren Taşdemir, “Markao en iyi oyunlarından birini oynamadı bugün. Elimden gelse 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bu maçı Pazar günü de oynayabilirdik. Takvimi yapanların bunları gözden geçirmesini isterim” dedi. Mendes’in takımdaki önemine dikkat çeken Taşdemir, “Geçiş oyunlarında Rivas ve Mendes planımız vardı ancak sakatlık işi bozdu” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.