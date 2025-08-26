Kocaelispor’un Hocası Selçuk İnan, “Rakiplerden Üstün Olma Zamanı Geldi” Dedi

KÜÇÜK BİR MAÇİ YENİDEN BAŞLATMA ZAMANI GELDİ

Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan, “Artık rakiplerimizden üstün olma, maç kazanma zamanı geldi. Lig yeni başlıyor” açıklamasında bulundu. Kadro kısıtlamasıyla ilgili olarak ise, “Şu an duymak istemeyeceğim bir şeydi” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’de 30 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor ile yapacakları maçın hazırlıkları sürerken, Selçuk İnan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarların antrenmana gösterdiği destekten dolayı memnun olan genç teknik adam, “Lig başladığından bu yana 3 hafta oldu. Hayatımda ben bahaneye sığınmadım. Sadece olan biteni belirtmek istedim ama artık buna da anlamı yok. Taraftarlarımızın desteğinden sonra Fenerbahçe maçında üzüntüm katlandı. O maça kazanmak için gittik ama sonuç alamadık” diye konuştu.

İYİ OYUN GİDECEK AMA ÜSTÜNLÜK KAZANMAYA DAHA DA ÖNEMLİ

Selçuk İnan, iyi oyunun yeterli olmadığını ve artık üstün olma zamanının geldiğini vurguladı. “İyi bir oyun ve mücadele sergiliyoruz, ancak bu benim için yeterli değil” diyen İnan, “Lig çok zorlu ve biz de kolay rakip olmayacağız. Olmadığımızı da gösterdik. Artık rakiplerimizden üstün olma zamanı geldi ve Kayserispor maçını kazanma hedefimiz var” açıklamasını yaptı. Ayrıca, mevcut transfer süreci ile ilgili olarak herhangi bir beklentisinin bulunmadığını belirtti ve “Tek hedefimiz Kayseri maçını kazanmak” dedi.

LİG YENİ BAŞLIYOR, BİZ ÖNDEYİZ

Selçuk İnan, ligde kazanamadıkları 3 maçın ardından yarışın onların için yeni başladığını ifade etti. “3 maçı kazanamadığımız için lig bizler için yeni başlıyor. Yeni oyuncularla uzun bir aradan sonra Süper Lig’deyiz ve bu durumdan dolayı zorluklar yaşıyoruz” dedi. Taraftarların desteklerinin kendilerini mahcup ettiğini de belirten İnan, bunu sahada kazanarak karşılamak istediklerini söyledi.

TARAFTAR BİZİM İÇİN HER ŞEYDİR

Selçuk İnan, oyuncularına karşı duyduğu mahcubiyetin yanı sıra taraftarın gösterdiği destekle ilgili olarak “Taraftarımızı kazanmak en büyük istek. Onlara karşılık vermek istiyoruz. Bütün odaklanmam sahaya ve oyunculara” ifadelerini kullandı. Fanların takıma olan sevgisine değer verdiğini belirten İnan, kazanmak için çaba göstereceklerini ekledi.

TAKTİK VE OYUNCU ROSTERİ DEĞİŞEBİLİR

Kayseri maçı için oyuncu rotasyonuyla ilgili sorulan sorulara yanıt veren İnan, “Yeni bir takımız ve bazı durumlar zorunlu tercihlerle şekilleniyor. Sahada kim olursa olsun belli bir oyun anlayışımız var” diyerek maçta cesaretli ve baskılı bir oyun oynamayı hedeflediklerini belirtti.

KADRO KISITLAMASI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Kadro kısıtlama konusundaki zorluklara değinen Selçuk İnan, “Şu an bu sorunları düşünmek istemiyorum. Önemli olan Kayseri maçı. Bununla ilgili istişareler yapıp süreci yönetmeye çalışacağız” dedi. Aynı zamanda, Fenerbahçe karşısındaki mücadelelerinin önemine de vurgu yaptı.

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Son olarak, destekleyen taraftarlara teşekkür eden İnan, “Onlara her zamanki gibi teşekkür etmek istiyorum. Lütfen desteklerini takımın üzerinden çekmesinler. Biz de sahada kazanmak için mücadele edeceğiz” diyerek takımının hedeflerine dikkat çekti.