Kocaelispor’un Süper Lig’e Yükselişi Kutlandı

KUTLAMALAR İZMİT KENT MEYDANI’NDA YAPILDI

Kocaelispor taraftarları, takımlarının Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmasını coşkuyla kutladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşmada Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün Geosis Boluspor’a 1-0 kaybetmesiyle Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesi kesinleşti. Bunun üzerine, taraftarlar İzmit Kent Meydanı’nda buluştu. Yeşil-siyahlı formaları giyen ve ellerindeki bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını söylemeyi ihmal etmedi. Araçlarıyla kentin çeşitli yerlerinde konvoylar oluşturan taraftarlar, Kocaelispor’un bu önemli başarısını doyasıya kutladı.

İzmit Kent Meydanı’na gelen Vali İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaelispor’un ligin bitimine 4 maç kala Süper Lig’e yükselmeyi garantilemesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Bu başarıda emeği geçen tüm bireylere teşekkür eden Aktaş, kulübe destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve taraftara da minnettar olduğunu belirtti. Aktaş, “Kocaelispor’un Süper Lig’de de büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.” diyerek, taraftarın takımı Süper Lig’de de heyecanla destekleyeceğini söyledi.

BÜYÜKAKIN’DAN TELEKONFERANSLA DESTEK

Telekonferans yöntemiyle kutlamalara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, bu başarılı sonucun Kocaelispor’a inanan taraftarların başarısı olduğunu vurguladı. Elde edilen başarıyı şehre armağan ettiklerini belirten Büyükakın, “Çok anlamlı bir günde bu kutlamayı yapıyoruz. Nisan ayı bizim için başarıların önemli olduğu bir dönem. Umarım gelecekte daha büyük zaferlere imza atacağız. Yarın takımımızı İzmit Kent Meydanı’nda coşkuyla karşılayarak bu başarıyı kutlayacağız. Bugün gönlünüzce eğlenin ama yarın için de hazır olun. Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkışı hayırlı olsun. Hasret bitti. Bekle bizi Süper Lig.” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, kutlamaların gerçekleştiği alanda güvenlik önlemleri aldı.