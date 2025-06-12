Kocaelispor’un Yeni Teknik Direktörü İnan

KOCAELİSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ GÖREVE BAŞLADI

Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Selçuk İnan, görevine başlamış durumda. Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayan İnan, işbaşı yaptı.

İLK GÖREV TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaelispor’un Körfez Brunga Tesisleri’nde görevine başlayan İnan, ilk olarak alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.