Kocaelispor ve İstanbulspor 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN İLK DAKİKALARI

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Kocaelispor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 2. dakikada Kocaelispor, sağ kanatta Oğulcan Çağlayan’ın top ile buluşmasıyla şans aradı. Oğulcan, ceza alanına ortasını gönderdi ancak Markao’nun ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, topu üstten auta gönderdi. Devamında 30. dakikada Oğulcan Çağlayan, sağ kanattan hızla ilerleyerek penaltı noktasına doğru bir orta yaptı. Markao, gelişine yaptığı estetik vuruşla topu bir kez daha üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında, Muharrem Cinan’ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Markao, kalecinin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. 44. dakikada Kocaelispor’da penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi ve durumu 1-0’a getirdi.

SON DAKİKALARDA GELEN EŞİTLİK

65. dakikada, savunmanın arkasına atılan uzun topu iyi kontrol eden Rivas, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top direğe çarparak oyunu terk etti. 90+1. dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan başlattığı atakta Okan, ortasını yaptı ve ön direkte Krstovski, arka direğe gönderdi. Şeref, gelişine şut çekerek topu ağlara yolladı ve durumu 1-1 olarak eşitledi.

VAR KONTROLÜ VE İPTAL

Maçın 90+5. dakikasında Kocaelispor, sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası arka direkte Caner Osmanpaşa’nın topla buluşmasıyla bir tehlike yarattı. Caner’in sol ayağıyla yaptığı vuruş, savunmadan döndü. Dönen topu Appindangoye boş kaleye gönderdi fakat VAR incelemesi neticesinde, Caner’in ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

HAKEM ve KADROLAR

Maçın hakemleri Davut Çelik, Harun Güngör ve Ethem Potuk olarak görev yaptı. Kocaelispor kadrosunda Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Appindangoye, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Rivas ve Markao yer alıyordu. Yedekler arasında Batuhan Şen, Bünyamin Dalkılıç, Mehmet Yılmaz gibi isimler bulundu. İstanbulspor ise Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Sambissa, Abdullah Dijlan Aydın, Racine Coly, Kubiay Sönmez, Diarra, Okan Erdoğan, Loshaj ve Krstovski ile sahaya çıktı. Yedek oyuncular arasında Halil Yitmez, Yiğit Fidan, Duhaney ve Yusuf Özer yer aldı.

Goller ise Oğulcan Çağlayan (dk. 21 pen.) (Kocaelispor), Şeref Özcan (dk. 90+1) (İstanbulspor) şeklinde belirlenirken, maça damgasını vuran sarı kartlar; Pedrinho ve Gökhan Değirmenci (Kocaelispor) ile Abdullah Dijlan Aydın, Racine Coly, Alp Tutar ve Emir Gültekin (İstanbulspor) tarafından alındı.