Kocaelispor Ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN SONUCU VE ÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor, Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç, 1-1’lik skorla sona erdi. Mücadelenin 90. dakikası 0-0 geçilirken, Kayserispor’un futbolcusu Laszlo Benes sahneye çıktı ve şık bir golle takımını öne geçirdi. Kayserispor, bu durumla galibiyeti neredeyse elde etmişken, Kocaelispor’dan Bruno Petkovic 90+5’te rakip fileleri havalandırdı ve takımına ligdeki ilk puanını kazandırdı.

Kocaelispor’UN İLK PUANI

Bu sonuçla Kocaelispor, üst üste 3 maç kaybettikten sonra ligdeki ilk puanını almış oldu. Kayserispor ise bu beraberlikle birlikte ligdeki üçüncü puanını elde etti. Maçtaki bu ani gelişmeler, iki takım için de önemli bir dönüm noktası oluşturdu ve sezonun ilerleyen haftalarında nasıl performans gösterecekleri merak konusu haline geldi.