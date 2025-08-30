Kocaelispor Zecorner’la 1-1 Beraber Kaldı

KAYSERİSPOR MAÇINA GÖRE REAKSİYON GÖSTERİLDİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu.” dedi. İnan, toplantıda karşılaşmadan önce bu maçı zor geçireceklerini oyuncularıyla paylaştığını belirtti.

İnan, oyuncularının performansını yeterince değerlendirememe endişesi duyduğunu dile getirerek, “Doğruyu söylemek gerekirse bu kadar net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimizde biraz baskı hissettik.” ifadesini kullandı.

Yaşadıkları bu baskıya rağmen nadir bir gol bulabildiklerini belirten İnan, “Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu. Biraz nefes almamızı sağladı.” diye konuştu. İnan, “Galibiyet için taraftarlarımızla, şehrimizle çok odaklanmıştık. 90 dakika boyunca takımımı destekleyen taraftarlara üç puan hediye edemediğimiz için takımla üzgünüz, mahcup hissediyoruz. Ama maçlar böyle oluyor. Çok yakındık kazanmaya, kazanamadık. Bir puan aldık.” diyerek duygularını ifade etti.