Kocaköy Belediyesinin Tabelası Tartışma Yaratıyor

DİYARBAKIR’DA TABELA TARTIŞMASI

Diyarbakır’da Kocaköy Belediyesi’nin tabelası üzerine tartışmalar ortaya çıktı. Belediyenin tabelasındaki Türkçe kısmın karanlıkta kaldığı, Kürtçe ifadenin ise ışıklandırıldığı gözlemlendi. Durumu fark eden Kocaköy Kaymakamlığı, konuyla ilgili hemen harekete geçti.

KAYMAKAMLIK’TAN RESMİ YAZI

Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın imzasıyla belediyeye gönderilen resmi yazıda, Türkiye Cumhuriyeti’nin dilinin Türkçe olduğu vurgulanarak, tabelanın ivedilikle düzeltilmesi gerektiği ifade edildi. Yazıda, “Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçedir.” denildi.

KAMU KURUMLARINA GÖRE KANUNLAR

Ayrıca, 2709 sayılı Kanun (Anayasa) ve 1353 sayılı Kanun’ın Türkçe’nin kullanılması ile ilgili kamu kurumları adına emredici nitelikte olduğunu belirten yazıda, aksi bir uygulamanın mümkün olamayacağına dikkat çekildi. “Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez” denildi.

TABELADAKİ ARIZALAR VE SORUŞTURMA GEREKİYOR

Tabelada bir arıza sebebiyle kısmi bir karartma varsa, arızanın giderilmesi gerektiği, aksi durumda kasti bir karartma söz konusuysa, sorumluların tespitine yönelik soruşturma yapılması gerektiği ifade edildi. Kaymakamlık, söz konusu durumu çözme konusunda gerekenin yapılmasını talep etti. Yazının sonunda, bu durumun ivedilikle giderilmesi ve sonuçların Kaymakamlığa iletilmesi rica edildi.