Koçana’da Gece Kulübü Yangını: 51 Ölü

KUZey MAKEDONYA’DA YANGIN FACİASI

Kuzey Makedonya’nın Koçana kentindeki bir gece kulübünde meydana gelen yangın, 51 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, başkent Üsküp’ün yaklaşık 100 kilometre doğusunda, yaklaşık 1,500 kişinin bir konser için toplandığı gece kulübünde gerçekleşti. Makedon haber sitesi SDK, yangının yerel saatle 03.00’te başladığını aktardı.

YANGININ SEBEPLERİ

Yangında alevlerin gece kulübünün tavanına ve çatısına sıçradığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 51 olduğunu ve yaralı sayısının 100’ü aştığını bildirdi. Alman ajansı dpa, yangının havai fişek kullanımının sonucunda çıktığını belirtirken, yerel televizyon kanalı Koçani TV ise ışık efektleri için kullanılan teknik ekipmanın yangına neden olabileceğini öne sürdü.