Kocanın Aldatması Sonrası Aile Cezası Çin’de Viral Oldu

ÇİN’DE SKANDAL OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Geçtiğimiz yıl Çin’de meydana gelen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olay, bir kocanın aldatılması sonrası ailesi tarafından cezalandırılması anlarını gözler önüne serdi. Olayın görüntüleri, kocayı başka bir kadınla birlikte yakalayan eşinin aile üyelerinin öfkeli saldırısını kaydediyor. YouTube’a yüklenen videoda, aldatılan koca ve birlikte olduğu kadın, aniden odaya giren öfkeli aile üyeleriyle karşılaşıyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER VE SALDIRI ANLARI

Görüntülerde, çizgili bir üst giyen kadının yatak üzerinde sinmiş halde olduğu dikkat çekiyor. Bu esnada koca, kendini savunmaya çalışırken aile üyeleri tarafından sert bir saldırıya uğruyor. Kargaşa sırasında aileden bir erkek, yatağa atlayarak kocayı göğsünden tekmeliyor. Ardından başka bir aile üyesi de kendisine katılıyor. Ayrıca, bir kadın akraba, metresin üstünü çekiştirirken, sarı kıyafetli yaşlı bir kadının ona bağırdığı görülüyor ve nihayetinde kadının kıyafeti çıkarılarak onu kalabalık önünde çıplak bırakıyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Nisan 2023’te Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da paylaşımı yapılan bu görüntüler, kısa sürede viral hale geldi ve 400 milyon görüntülenmeye ulaştı. Olay, sadakatsizlik durumlarında bazı kültürlerde hâlâ görülen geleneksel aile müdahaleleri ve toplumsal yargı mekanizmalarını göstermesi açısından dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda şiddetin kesinlikle çözüm olmadığını ve hukuki yolların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.