Kocanın ölümüne 19 yıl 2 ay hapis

DAVADA KARAR ÇIKTI

Kayseri’de, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla uyuduğu sırada bıçaklayarak öldüren kadın hakkında yargılanma süreci sona erdi. Mahkeme, sanığa müebbet hapis cezası vermiş ancak bu cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 19 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü. Olay, Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

AHEMET ULUYOL’UN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

M.U.’nun yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davada tanıklık yapan Ahmet Uluyol’un akrabaları, “Hiç kimse uykusunda öldürülmeyi hak etmez” diyerek haksız tahrik indiriminin yapılmamasını talep etti. Sanığın avukatları, M.U.’nun 11 yıllık evliliğinde birçok kez şiddete maruz kaldığını belirterek, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirilen bir nefsi müdafaa olduğunu savundu.

MAHKEME GÖRÜŞÜ

Şiddet gördüğünü dile getiren sanık M.U.; kendisine yönelik yapılan “ruh hastası” ve “psikopat” gibi ithamların yanlış olduğunu söyledi. Kaçmaya çalıştığını ve bir kadın sığınma evine gittiğini ifade eden M.U., maktulün ailesinin kendisini suçlamasına anlam veremediğini belirtti. Yapılan yargılama neticesinde, ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi öngören mahkeme, haksız tahrik indirimiyle sanık M.U.’ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Verilen karara, maktulün yakınları sanık ve avukatlarına tepki gösterdi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 3 Kasım 2023 tarihinde Kocasinan İlçesi Yunusemre Mahallesi’nde yaşandı. İki çocuk annesi olan M.U., kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ahmet Uluyol’u uykusunda göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Uluyol, olay yerinde hayatını kaybederken, M.U. gözaltına alındı.